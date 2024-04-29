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Farklı suçlardan 25 yıl hapis cezası ile aranan firari cezaevine gönderildi

BURDUR - Burdur'da farklı suçlardan 25 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 25 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan C.Ç.isimli firari şahıs yapılan takip sonucunda şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.