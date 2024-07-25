Fas'ta Aşırı Sıcaklar Sonucu 21 Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle son 24 saatte en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fas'ta aşırı sıcaklar can kaybına neden oldu. Fas Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beni Mellal kentinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle son 24 saatte en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirilerek, hayatını kaybedenlerin çoğunun kronik hastalıklardan muzdarip kişiler ve yaşlılar olduğu aktarıldı. Beni Mellal'de bugün termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Fas Meteoroloji Departmanı, pazartesi ile çarşamba günleri arasında ülkenin bazı bölgelerinde termometrelerin 48 dereceyi gösterdiğini ifade etti. Departman, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Fas Ekipman ve Su Bakanı Nizar Baraka, geçtiğimiz ayın sonunda yaptığı açıklamada su buharlaşmasının günde 1.5 milyon metreküpe ulaştığını söylemişti.

Fas'ta rekor sıcaklık 50.4 santigrat derece ile geçen yıl ağustos ayında tatil kenti Agadir'de kaydedilmişti.

22 Temmuz dünyada en sıcak gün oldu

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 22 Temmuz'un küresel olarak ölçümlerin başladığı 1940 yılından bu yana kaydedilen en sıcak gün olduğunu açıkladı. - RABAT