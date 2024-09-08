Fas'ta sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi

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Fas'ın güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta şiddetli yağışların bilançosu yükseliyor. Ülkenin güneyindeki Tata, Tiznit ve Errachidia şehirlerinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Yetkililer, çok sayıda köyün sular altında kalması sonucu en az 9 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Yıkılan ev sayısının 40'a ulaştığını belirten yetkililer, 93 yol ile su ve telefon hatlarının hasar gördüğünü söyledi. - RABAT