Fas’tan İspanya’ya göçmen akınında can kaybı 34’e yükseldi

Fas sınırından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yüzerek geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 34'e yükseldi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Sebte'ye dün Fas sınırından yaşanan göçmen akını devam ederken, can kaybı arttı. Sebte Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, Sebte (Ceuta) kentine yüzerek geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 34'e yükseldiğini açıkladı. Vivas, yaklaşık 60 bin kişinin Sebte'ye geçtiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin ölüm nedeni ilişkin detay vermedi.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ise, İspanya'ya kaçak yollarlar giren kişilerin yaklaşık yarısının gönüllü olarak Fas'a döndüğünü açıkladı.

Ne olmuştu?

Dün yüzlerce göçmenin Sebte'ye giriş yapması sonucu kabul tesisleri kapasitesini aşmış, güvenlik hizmetleri aksamıştı. Vivas, Madrid yönetimine "ulusal acil durum" ilan etme ve tek bir komuta yapısı altında "kararlı, güçlü, acil ve koordineli" bir müdahalede bulunma çağrısı yapmıştı. Vivas, son bir haftada yaklaşık bin 500 göçmenin Fas'tan Sebte'ye girdiğini, her gün yaklaşık 300 giriş kaydedildiğini aktarmıştı. Çoğunun Fas'tan yüzerek sınırı aştığını belirten Vivas, bu hızla devam ederse Sebte'nin Mayıs 2021'deki göç krizine benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. İspanyol devlet televizyonu TVE ise akşam saatlerinde, sınırı geçenlerin sayısının 2 bin ila 3 bin arasında olduğunu aktarmıştı.

İspanya'ya bağlı özerk il statüsünde bulunan ve Kuzey Afrika'da yer alan Sebte ve Mellila, Avrupa Birliği'nin Afrika ile olan tek kara sınırını oluşturuyor. Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmek isteyen Afrikalı göçmenler, sıklıkla Melilla ve Sebte'yi kullanıyor. 2021 yılında yaşanan göçmen akınında sadece birkaç gün içinde 10 bin kişi bölgeye giriş yapmıştı.