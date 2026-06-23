Faslı Askerler Gazze'ye Geliyor

Gazze Barış Kurulu, Faslı askerlerin Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak üzere İsrail'e geldiğini bildirdi.

Gazze'de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne dair çalışmalar devam ediyor. Gazze Barış Kurulu, Faslı askerlerin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak üzere İsrail'e geldiğini bildirilerek, Faslı askerlerin gelişinin "Gazze halkını desteklemeye yönelik uluslararası çabaları güçlendirdiği" ifade edildi.

Adı açıklanmayan bir kurul yetkilisi, Faslı askerin 18 Haziran'da İsrail'in güneyindeki Uluslararası İstikrar Gücü karargahına ulaştığını söyledi. Yetkili, Faslı personelin gücün genel yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ve özellikle polislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda uzmanlık desteği sunacağını belirtti. Yetkili, dört Faslı subayın bölgede bulunduğunu doğrularken, net sayı vermedi.

Fas, geçtiğimiz şubat ayında Gazze Şeridi'ne polis ve askeri personel göndermeyi taahhüt etmiş ve bunu kamuoyu önünde açıklayan ilk Arap ülkesi olmuştu. Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Jasper Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk'un Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı. - TEL AVİV