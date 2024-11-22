Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma - Son Dakika
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Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma

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Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Altaylı soruşturmaya ilişkin, "Daha yazının mürekkebi kurumadı." dedi.

22.11.2024 09:33  Güncelleme: 10:08
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan kokmaz" başlıklı yazısı ve Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında ileri sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarının incelenmesinde; 21/11/2024 tarihinde Fatih Altaylı tarafından yazılan 'Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz' başlıklı yazıda ve aynı tarihte Halk TV'de yayımlanan 'Rota' isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' şeklindeki sözler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"DAHA YAZININ MÜREKKEBİ KURUMADI"

Fatih Altaylı, soruşturmaya ilişkin Halk TV'ye verdiği demeçte, "Daha yazının mürekkebi kurumadı." dedi.

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu, İsmail Saymaz, Fatih Altaylı, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Fatih IŞIKLI:
    iyi olmuş kafalarına göre haber çevirip çevirip söylüyorlar 80 165 Yanıtla
  • Sezgin KARAMAN:
    AKP ve MHP ülkede korku imparatorluğu kurmaya devam ediyor bunuda iktidarın emrindeki yargı sistemiyle 157 72 Yanıtla
  • Şerafettin Eren:
    Hatta, Çoktaan yapılması gerekiyordu !! 71 138 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    artık MHP ve AKP yi desteklemek farz oldu bu ülkede bu kadar çok hain varken 54 117 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Akp.nin çöküş dönemine girdiğinin resmidir. Doğru söyleyeni 7 köyden kovarlar misali. Ama yolcudur o abbas bağlasan durmaz ilk seçimde, az kaldı yaaa sabır. (emekli) 78 41 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Tamam Muhalefet yapan yada yapacakların üzerine gidilmeye başlanmış… 2-3 gündür tüm tuşlara basılıyor… 63 25 Yanıtla
  • yavuz d:
    iki dol israfi,fatih denen pzo 99 depreminde millet aptalsa devlet naapsin cumlesini duydugumdan beri nefret ediyorum 32 43 Yanıtla
  • McA !:
    Yargı yı silah gibi kullanma izlenimi iyiden iyiye dilden dil e yayılmaya başladı. Hukuk un bağımsızlığına ciddi zararlar verir. Tehlikeli Bi durum ile karşı karşıyayız. 46 19 Yanıtla
  • Türk:
    Ohhhh ohhhhhh ohhhh 20 37 Yanıtla
  • Orhan Ceylan:
    Bu ikisi ne söylediyse hepsi doğru çıkıyor. 28 12 Yanıtla
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