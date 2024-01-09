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Fatih Camii'nde İmam ve Bir Kişiye Bıçaklı Saldırı: Şüpheli İfade Verdi - Son Dakika
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Fatih Camii'nde İmam ve Bir Kişiye Bıçaklı Saldırı: Şüpheli İfade Verdi

Fatih Camii'nde meydana gelen bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, savcılıktaki ifadesinde herhangi bir kişi ya da kuruluşun kendisini yönlendirmediğini belirtti. Şüpheli, olayın anlık bir refleks olarak geliştiğini söyledi.

Fatih Camii\'nde İmam ve Bir Kişiye Bıçaklı Saldırı: Şüpheli İfade Verdi
09.01.2024 - 19:10,  Güncelleme: 19:12
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Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Ömer S.'nin savcılıktaki ifadesinde, "Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dediği öğrenildi.

Fatih Camii'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre cami içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli Ömer S. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli Ömer S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur"

Öte yandan şüpheli Ömer S.'nin (39) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuklu olduğu öğrenilen şüpheli Ömer S. ifadesinde ticaretle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur. Daha önce ailesel problemler yaşamıştım. 2 kez evlilik yaptım, son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Fatih Camii'ne de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım ile eski eşimin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide 'tekbir' getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Öfkemi imama yansıtmış olabilirim"

İfadesinin devamında söz konusu bıçağın kendine ait çakı olduğunu belirten şüpheli Ömer S., "Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fatih Camii'nde İmam ve Bir Kişiye Bıçaklı Saldırı: Şüpheli İfade Verdi - Son Dakika


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