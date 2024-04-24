Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gece saatlerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TT 8239 plakalı kamyon ile 34 CBR 991 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu kamyon köprü üzerinde yan yattı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Kazada araçlarda bulunan 2 yaralı şahıs, kurtarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası köprü üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL