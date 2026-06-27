Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde İntihar

İstanbul'u Avrupa ve Asya'ya bağlayan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bugün öğle saatlerinde acı bir olaya sahne oldu.

KÖPRÜDE ARACINI DURDURUP BOĞAZA ATLADI

Aracıyla FSM Köprüsü üzerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, trafiğin aktığı esnada aracını aniden durdurdu. Aracından hızla inerek köprünün korkuluklarına çıkan şahıs, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendini İstanbul Boğazı'na attı. Durumu fark eden diğer sürücüler, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DENİZ POLİSİ EMİRGAN İSKELESİNE ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye hızla deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğaz'da kısa süreli bir arama kurtarma çalışması başlatan deniz polisi, şahsı bota alarak sudan çıkardı. Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'ne getirilen kişiye, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından derhal müdahale edildi. Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri, şahsın cansız bedeni ve köprü üzerinde bırakılan araçta detaylı incelemelerde bulundu. Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadığı öğrenilen şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayın ardındaki sır perdesini aralamak ve şahsın kimliğini belirlemek için başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.