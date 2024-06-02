Fatih'te 5 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Fatih'te 5 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Fatih Atıkali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, hızla yayılarak tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

02.06.2024 22:05
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Fatih'te 5 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Hızla yükselen alevler tüm çatıyı kaplarken, yangın çevredeki binalara sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Fatih Atıkali Mahallesi Çelebi Süleyman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesine dahil olan 5 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın çevredeki binalara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te 5 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te 5 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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