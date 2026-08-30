Fatih'te Aile İçi Katliam ve İntihar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Aile İçi Katliam ve İntihar

Fatih\'te Aile İçi Katliam ve İntihar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli polis Mehmet Ali Yıldırım, eşi ve kızını öldürüp intihar etti; olayın nedenleri araştırılıyor.

Fatih'te emekli polis Mehmet Ali Yıldırım (72), eşi Söhoyla Yıldırım (61) ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'ı (27) öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Ali Yıldırım, eşi ve kızı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Yıldırım, eşi Söhoyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'a kurşun yağdırdı. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında problemler olduğu ve eşi Söhoyla Yıldırım'ın memleketi Kahramanmaraş'a gittiği, geçtiğimiz cuma günü ise evine geri döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

Cenazelerin savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Ali Yıldırım, 3. Sayfa, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Aile İçi Katliam ve İntihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş

16:50
Felaket geliyorum mu dedi Girne açıklarında batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
Felaket geliyorum mu dedi? Girne açıklarında batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
16:43
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor Göztepe’den bir flaş paylaşım daha
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha
16:02
Gemi faciasında zamana karşı yarış Kayıp 23 kişi aranıyor
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor
16:00
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
15:51
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 17:03:53. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Aile İçi Katliam ve İntihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement