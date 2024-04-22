Fatih\'te Alışveriş Anlaşmazlığı Tartışması: Şüpheliye Hapis Cezası Talebi

Fatih'te alışveriş anlaşmazlığı iddiasıyla tartıştığı çarşaflı kadını iterek yerde sürükleyen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin her türlü aşağılamayı ve dışlamayı bulunduran kin ve düşmanlığa sevk edici davranışında bulunduğu belirtilerek 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Fatih'te 26 Mart 2024'de çalıştığı iş yerinde alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı iddiasıyla çarşaflı kadını iterek yerde sürükleyen şüpheli Ali Ümit Şakar'a (32) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevli memurlarının kalabalık bir grubun dükkana zarar verdiğinin anlaşıldığı, olay tarihinde şüpheli Ali Ümit Şakar'ın (32) gündüz saatlerinde bir kadın şahsı iterek yerde sürüklemeye çalıştığı görüntülerin yer aldığı videonun sosyal medyada gündem olmasının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
Yerde yatmakta olan kadının ellerinden tutarak sürüklemeye çalıştığı belirtildi
Görüntü izleme ve ses çözümleme tutanağına yer verilen iddianamede, videonun 10.saniyesinde üzerinde çarşaf olarak tabir edilen kıyafetli kadının şüpheli Şakar tarafından sağ kolundan tutularak itildiği, aynı anda 'kime vuruyorsun' şeklide ses duyulduğu, videonun 19.saniyesinde kadının kaldırım üzerinde yattığı, devam eden görüntülerde 'ver 50 liramı da ver' şeklinde seslerin duyulduğu aktarıldı.
Şüphelinin gündüz vakti kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu aktarıldı
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Şakar'ın sosyal medya gündemine de yansıyacak şekilde birçok vatandaşın bulunduğu ortamda ve alışveriş işlemlerinin yoğun olduğu gündüz vaktinde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.
Her türlü aşağılamayı ve dışlamayı bulunduran kin ve düşmanlığa sevk edici davranışında bulunduğu kaydedildi
Şüpheli Şakar'ın her türlü aşağılamayı ve dışlamayı bulunduran kin ve düşmanlığa sevk edici tutum ve davranışında bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli hakkında 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından da ayrıca soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
3 yıla kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Ümit Şakar'ın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te Alışveriş Anlaşmazlığı Tartışması: Şüpheliye Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
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