Fatih'te Apartman Yangını - Son Dakika
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Fatih'te Apartman Yangını

Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.11.2024 23:10
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Fatih'te bir apartmanda yangın çıktı: Mahsur kalan 5 kişi böyle kurtarıldı

İSTANBUL - Fatih'te 3 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, apartmanda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kalburcu Mehmet Efendi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanlar tüm binayı sardı. Yangın çıkan dairede yaşayan vatandaşlar, kendini dışarıya atarken itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Üst katta yaşayan 5 vatandaş ise yangında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. 5 kişinin kurtarıldığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

"Aşağıya zor indim, üst katta oturuyorum"

Bina sakinlerinden Nermin Bilen, "İçerde kalmaktan korktum. Aşağıya zor indim, üst katta oturuyorum. Oğlum balkondan geldi. 'Anne balkonda mangal yakıyorlar' dedi. Onlar bir gün evi yakacaklar dedim. Dediğim de oldu ama mangaldan değil yatak yanıyormuş. Çok korktum" dedi.

Kaynak: İHA

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