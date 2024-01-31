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Fatih'te ayakkabı deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Fatih'te ayakkabı deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Fatih\'te ayakkabı deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Fatih'te bulunan bir ayakkabı deposunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, ayakkabı deposunda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

31.01.2024 18:31  Güncelleme: 18:32
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Fatih'te ayakkabı deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Fatih'te ayakkabı deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Fatih Molla Fenari Mahallesi Çarşıkapı Nur-u Osmaniye Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle ayakkabı deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle ayakkabı deposundan yükselen dumanları çevredeki vatandaşlar fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında kısa süreli oluşan panik, itfaiye ekiplerinin yangının tamamen söndürmesinin ardından sona erdi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası ayakkabı deposunda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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