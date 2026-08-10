Fatih\'te Bıçaklı Saldırı Anları Kamerada

Fatih'te bıçaklı bir şahsın polise saldırmaya çalıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin polis memuruna bıçak çekerek saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olay, Fatih Namık Kemal Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana gelmişti. Denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 29 yaşındaki M.B.'yi durdurmak istemişti. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilmişti.

Polise bıçak çektiği anlar kamerada

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, polis ekiplerinin şüpheliye müdahale ettiği sırada M.B.'nin elindeki bıçağı çıkararak polis memuruna saldırmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin bıçakla polis memuruna doğru hamle yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Polis memurunun geri çekilerek saldırıdan kurtulduğu görüntülerde, şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdiği anlar da yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.