Fatih'te Bina Çatısından Beton Parçaları Düştü

Fatih'te çatısından beton parçaları düşen 3 katlı bina havadan görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak üzerinde yaşandı. 3 katlı binanın çatısındaki beton parçaları yere düştü. Meydana gelen olayda 2 kişi son anda kurtulurken park halindeki araçlar ve klimalar zarar gördü. 3 katlı bina ve zarar gören kısmı havadan görüntülendi.

"Dükkandakiler deprem oluyor diye dışarı çıktı"

Dükkanı zarar gören esnaf Arif Şener, "Biz çalışıyorduk. Dükkanı yıkıyorduk. Dükkanda ne var ne yok dışarı çıkardık. Bir gürültü geldi. Dükkandakiler deprem oluyor diye dışarı çıktı. Ben de biraz hissetmiştim. Çatıda parçalar vardı tamir edildi. Biz insanları dışarı çıkmasınlar diye tuttuk. Sonra her şeyin karıştığını gördük. Preslenmiş gibiydi yollar. Bizde maddi hasar biraz fazla oldu. Ne varsa dışarı çıkarmıştık" dedi.

"Dışarı çıktığımda araba kullanılamayacak hale gelmişti"

Olayı gören Abdülmecit Güneş, "Saat dükkanın içinde oturuyordum. Bir ses duydum. Tam ben hareket edeceğim daha yüksek ses duydum. Bir çıktım dışarı araba kullanılamayacak hale gelmişti. Darmadağın olmuş buralar. Ben yukarıdan taş düştüğünü anladım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL