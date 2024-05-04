Fatih'te Bir Kadın Saldırıya Uğrayarak Gasp Edildi - Son Dakika
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Fatih'te Bir Kadın Saldırıya Uğrayarak Gasp Edildi

Fatih'te bir kadın, yolda yürürken bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi. Şahıs, kadının çantasını çalarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

04.05.2024 12:56  Güncelleme: 12:58
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Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi. Şahıs, yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çalarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı. Haydarova'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kadını kepenklere vurarak, çantasını alıp kaçıyor"

Olayı anlatan esnaf Şuayip Akdaş, "Sabah iş yerimiz açtık, memur arkadaşlar geldi. Burada bir gasp olayının gerçekleştiğini söylediler. Biz de kamera görüntülerimizi açtık, görüntülere baktığımızda bir kadının gece saat 03.00 civarlarında gasp edildiğini gördük. Kadını kepenklere vurarak, çantasını alıp kaçıyor. Adamı tanımıyorum daha önce de burada böyle olaylara şahit olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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