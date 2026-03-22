Fatih'te çöken 2 binanın enkazından 1 kişi daha kurtarıldı. Enkaz altındaki 1 kişiyi daha kurtarma çalışmaları sürüyor.
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde patlama sonrası 2 binanın çökmesi sonucu 12 kişi enkaz altında kalmış, 8'i ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1'i daha kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sayısı 10'a yükselirken, ekiplerce enkaz altındaki bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih'te Çöken Binalardan 1 Kişi Daha Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?