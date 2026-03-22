Fatih\'te Çökme Anı: Vatandaşlar Kurtarma İçin Koştu

Fatih'te çökme anın yaşandığı ilk anlarda vatandaşların enkaz altında kalanları kurtarmaya koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dumanların çıktığı ve vatandaşların enkaz altında kalan yaraları kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta patlama sesi sonrası bitişik nizamda bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 9 kişi itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Binaların çöktüğü anda vatandaşların yardıma koştuğu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların enkaz altında kalan yaraları kurtarmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL
