Fatih\'te Doğalgaz Patlaması: 7 Kişi Kurtarıldı

Fatih'te çöken binada enkaz altında kalanların kurtarılma anı saniye saniye itfaiye kamerasına yansıdı.

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bitişik halde bulunan iki bina ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 7 kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışması devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma anı itfaiye kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL