Fatih\'te çöken binaların ardından çevrede hasar tespit çalışması başlatıldı

23.03.2026 10:55  Güncelleme: 10:57
Fatih'teki doğalgaz patlaması sonucu iki bina çöktü; 10 kişi yaralandı, 65 yaşındaki Semra Urunca hayatını kaybetti. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Fatih'te doğalgaz patlamasıyla çöken binaların ardından çevrede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Fatih'te dün Ayvansaray Mahallesi'nde dün doğalgaz patlamasında bitişik olan iki bina çökmüştü. Enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarılırken, mahalleli tarafından pamuk teyze olarak tanınan 65 yaşındaki Semra Urunca ise hayatını kaybetmişti. Fatih Belediyesi Arama Kurtarma (FARK) ekipleri, bugün çevrede hasar tespit çalışması başlattı. Hasar gören binalarda detaylı inceleme yapılıyor. Evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlandığı öğrenildi.

Mahalle sakini Erkan Karabiga "Yatıyorduk, gürültü sesine kalktık. Baktık bina yıkılmış. Enkaz altında kalan insanlar da oldu. Allah yardımcısı olsun. İçerde tanıdık vardı. Bir tanesi kötü halde, yaşam mücadelesine bağlıymış. Kendisini tanırım mahalle insanıydı. İyi insandı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
