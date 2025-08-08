Fatih'te Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı

Fatih'te motosikletli iki şüpheli tarafından bir döviz bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ile olaydan sonra buluştukları bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olay, 31 Temmuz'da Fatih Mesihpaşa Mahallesi'nde yer alan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli iki şüpheli döviz bürosuna silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler bir başka şahıs ile buluşmak üzere bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen motosiklet sürücüsü T.M.A. Güngören'de yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada ise, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çalışmaların devamında, olay günü motosiklet üzerinde bulunan U.B. ile silahlı saldırıdan sonra buluştukları U.Ü.B. isimli 2 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL