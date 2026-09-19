Fatih'te döviz bürosundaki kavgada 2 kişi öldü, 2 milyon 580 bin sahte dolar bulundu - Son Dakika
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Fatih'te döviz bürosundaki kavgada 2 kişi öldü, 2 milyon 580 bin sahte dolar bulundu

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Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavganın dolandırıcılık husumetinden çıktığı, olay yerinde 2 milyon 580 bin sahte Amerikan Doları bulunduğu ve 6 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Fatih'te döviz bürosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından detayları ortaya çıktı. Şahısların dolandırıcılık olayı ile ilgili aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan 1 silah ise Yenikapı'da denizde polis tarafından bulundu. 6 kişi tutuklanırken, polisin olayın geçtiği yerde 2 milyon 580 bin sahte Amerika Doları bulduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 15 Eylül Salı günü, Fatih'te bulunan bir dövizci de yaşanmıştı. Silahlı 2 grup arasında çıkan kavgada A.A. (30) ve K.A. (27) isimli 2 şahıs hayatını kaybetmiş, E.A. (19) ve B.S. (33) isimli 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Kısa sürede olay yerine giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayla ilgili derinlemesine araştırmaya başladı. Şüphelilerin ve katil zanlılarının tespiti ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Aynı grupta bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) isimli 5 şahıs ise yakalandı.

2 milyon 580 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonrasında olayın meydana geldiği ofisin sahibi K.E. (40) ile birlikte ofiste bulunan şahısların olay sırasında silah kullandıkları tespit edilmiş; K.E. ile birlikte E.A. (50), M.C.Y. (22), E.Y. (25), A.Y. (24), D.P. (34) ve Ş.S. (26) isimli 7 şahıs yakaladı. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemelerde; 2 milyon 580 bin sahte Amerikan doları ile ofis sahibi K.E. isimli şahsa ait 1 adet 7.65 mm tabanca ele geçirildi.

Denize atılan silahta bulundu.

Öte yandan polis, olayda kullanılan 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ise olayın ardından Fatih ilçesi Yenikapı sahili açıklarında, Deniz Polisi tarafından bulundu.

Dolandırıcılık meselesi yüzünden kavga çıkmış

Polisin olayın tarafları ile yaptığı görüşme sonrasında, maktul şahısların abisi ile ofis sahibi K.E.'nin daha önce üçüncü şahıslara karşı işlenen bir dolandırıcılık olayında aynı tarafta şüpheli oldukları, olayın ardından aralarında anlaşmazlık ve husumet oluştuğu, meydana gelen olayın da bu husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

6 kişi tutuklandı

Olayın ardından konu ile yakalanan M.C.Y. (22), A.Y. (24), E.Y. (25) isimli şahıslar haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanması ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.E.A. (50), Ş.S. (26), D.P. (34) isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mahkemeye sevk edilen, O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21), K.E. (40) isimli şahıslar ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaGüvenlikGüncelDövizOlaySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te döviz bürosundaki kavgada 2 kişi öldü, 2 milyon 580 bin sahte dolar bulundu - Son Dakika
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