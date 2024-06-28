Fatih'te Eşini Silahla Vurarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Fatih'te eşini silahla vurarak öldürdüğü ve çocuklarını alıp araç içerisinde bekleyen kardeşine götürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Fatih'te 24 Nisan 2022'de eşi Fatma Narman'ı silahla vurup öldürdüğü, daha sonra kendisini araçta bekleyen kardeşine çocuklarını götürdüğü iddia edilen sanık Yalçın Narman'ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman, vefat eden Fatma Narman'ın müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Keşke ben ölseydim, çünkü çocuklarım hem yetim hem öksüz kaldı"

Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanık Yalçın Narman, "HTS kayıtları araştırıldığında hayatın olağan akışına uymayan bir şey yoktur. Eşimin ailesi ile aramda hiçbir sorunum yoktu. Eşimi öldürmeye yönelik hiçbir hareketim olmamıştır. Müşteki avukatlarının evde bulunan silah konusundaki beyanlarına itibar edilmemeli. Ben yalan söylemeden olayı olduğu gibi mahkemede anlattım. Keşke ben ölseydim, çünkü çocuklarım hem yetim hem öksüz kaldı" şeklinde konuştu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları, sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan sanık avukatları ise, her şeyin bir iddiadan ibaret olduğunu, öldürmeyi gerektirecek bir neden ortaya konmadığını ifade etti. Son sözü sorulan sanık Narman, "Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yalçın Narman'ı 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Bahattin Narman'ın ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan beraatına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir evde şüpheli bir ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, maktul Fatma Narman'ın sırt üstü çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Yalçın Narman'ın kendi dükkanında çalışan A.G. ile alınan tanık beyanları ile mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da şüphelinin evliliğine son vermek istediğini gösterdiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma'da 2 adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olması nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmadığı ve şüpheli Yalçın'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi. Şüpheli Yalçın'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Bahattin'in ise çocukları araç içine alıp bekleyerek ağabeyinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Yalçın Narman'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, şüpheli Bahattin Narman'ın ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL