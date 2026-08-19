Fatih'te Esnaf Kavgasında Silahlar Konuştu - Son Dakika
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Fatih'te Esnaf Kavgasında Silahlar Konuştu

Fatih\'te Esnaf Kavgasında Silahlar Konuştu
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Fatih'te iki esnaf arasındaki kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Bir zanlı gözaltında.

Fatih'te iddiaya göre iki esnaf arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Çıkan kavga sonucunda 1 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, 23.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre esnaf olduğu öğrenilen iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, sokak girişlerini şeritle kapattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarda kafasından vurulan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan bir kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken hayatını kaybeden kişi cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin, olayda silah kullandığı belirlenen zanlıyı yakalayarak polis merkezine götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Esnaf Kavgasında Silahlar Konuştu - Son Dakika

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