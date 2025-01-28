Fatih'te Fidye İçin Kaçırılan İş Adamı Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te Fidye İçin Kaçırılan İş Adamı Kurtarıldı

İstanbul Fatih'te fidye yüzünden kaçırılan iş adamı, polis operasyonu ile güvenliğe kavuşturuldu.

28.01.2025 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te fidye için kaçırılan iş adamı polis operasyonuyla kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te 70 bin dolar fidye için kaçırılan Özbekistan uyruklu iş adamı, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltın alınırken, iş adamının kaçırıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te Özbekistan uyruklu iş adamı R.I. (45), 23 Ocak Perşembe günü saat 15.55 sıralarında iş adamı olan arkadaşı A.K.'nin kaçırıldığı ihbarında bulundu. R.I., emniyetteki ifadesinde arkadaşı A.K.'nin Fatih Katip Kasım Mahallesi Fabrika Sokak'ta bulunan bir binada zorla tutulduğunu ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri söz konusu adres ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, iş adamımın bina içerisinde bulunan bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti. Ekipler tarafından adrese yapılan baskında elleri kelepçeli ve bağlı şekilde tutulan iş adamı A.K., kurtarıldı. Baskın esnasında dairede bulunan Özbekistan uyruklu şüpheli M.N.M.yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçırılan iş adamı A.K., emniyette verdiği ilk ifadesinde kendisini kaçıranları tanımadığını belirterek, "Ben bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıktığım anda 8-9 kişilik grup beni kaçırdı. Önce beni bir yerde tuttular. Daha sonra ellerimi kelepçeleyerek, kendisinin serbest bırakılması için ailesinden 8 bin 100 dolar para aldılar" dedi.

Adreste sahte 550 bin dolar bulundu

İş adamının zorla tutulduğu evde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen ambalajlanmış halde yaklaşık 550 bin dolar, 1 adet kelepçe, bin 925 TL, 59 Dolar, 6 adet farklı kişilere ait yabancı kimlik kartı, farklı kişilere ait pasaportlar, farklı şahıslar adına düzenlenmiş ikamet izin belgeleri, 43 adet sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen boş kartvizit, 2 adet sahte kimlik yapımında kullanılan filigran, 1 adet sahte kimlik yapımında kullanılan laminasyon makinesi, 1 adet belge orijinalliği kontrol makinesi ele ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüpheli M.N.M., sahte belge üretmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından çıkarıldığı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yemek yediği restoranın çıkışında kaçırılan mağdur iş adamı A.K., kendisini kaçıran 8-9 kişilik gruptan şikayetçi olurken, iş adamının kaçırıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Fidye İçin Kaçırılan İş Adamı Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
07:56 Kurmaylarından Erdoğan’a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
07:13 Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı
13:57 Trump’tan ’’Sadece iki cinsiyet var’’ açıklaması Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:52 Dr. Ekrem Teymur: ’’Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü’’ Dr. Ekrem Teymur: ''Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü''
13:42 Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:35 Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor
13:34 Suudi Arabistan’dan Vinicius için 1 milyar euroluk teklif Suudi Arabistan'dan Vinicius için 1 milyar euroluk teklif
13:19 Google Haritalar’da şaşırtan detay ’Yardım’ yazıları büyük ses getirdi Google Haritalar'da şaşırtan detay! 'Yardım' yazıları büyük ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 09:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Fidye İçin Kaçırılan İş Adamı Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.