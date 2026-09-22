Fatih'te kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre iş yeri önündeki ağacı testereyle kesti - Son Dakika
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Fatih'te kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre iş yeri önündeki ağacı testereyle kesti

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Fatih\'te kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre iş yeri önündeki ağacı testereyle kesti
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İstanbul Fatih'te 11 Eylül'de, iş yerinin önünü kapattığı iddia edilen ağaç, kimliği belirsiz kişi tarafından gece testereyle kesildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sabah ağacın yerinde olmadığını gören çevre esnafı durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İstanbul Fatih'te, bir iş yerinin önünü kapattığı iddia edilen ağaç, kimliği henüz bilinmeyen kişi tarafından testereyle kesildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Eylül'de Fatih Nuruosmaniye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle gece saatlerinde ağacı testereyle kesti. Şüphelinin ağacı kestiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kişinin testereyle ağacın gövdesini kestiği görüldü.

Sabah saatlerinde ağacın yerinde olmadığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Sabah geldiklerinde ağacın olmadığını fark eden çevre esnafı Emir Tülay, "İlk geldiklerinde ağaç eskidiği için fidan olarak yeni bir ağaç diktiler. Ertesi gün geldiğimiz de o fidan olan ağaçta yoktu. Bir sabah geldik, ağacı kaldırmışlardı. Bizde merak ettik. Elinde testereyle ağacı kesiyor anladığımız kadarıyla. Bizim durumdan hiçbir şekilde haberimiz yoktu. Bizim dükkanın önünü kapattığı gibi bir durum yok. Bizim dükkanı rahatsız eden de bir şey yok. Sadece sabah geldiğimiz de dikilen fidan da yerinde yoktu. Biz de çok üzüldük" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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