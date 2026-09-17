Fatih'te kırmızı ışıkta geçen 20 yaşındaki gence iki araç çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fatih'te kırmızı ışıkta geçen 20 yaşındaki gence iki araç çarptı, hayatını kaybetti

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Fatih\'te kırmızı ışıkta geçen 20 yaşındaki gence iki araç çarptı, hayatını kaybetti
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İstanbul Fatih'te iddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu gence iki araç çarptı. Kazada genç hayatını kaybederken, iki aracın sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul Fatih'te iddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu gence iki araç çarptı. Talihsiz genç hayatını kaybederken, iki aracın sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 13.30'da Fatih Aksaray Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a, H.B. idaresindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, daha sonra B.O. idaresindeki aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gahryman Shakirov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Shakirov'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler, ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıTürkmenistan3. SayfaİstanbulOlaylarSon Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te kırmızı ışıkta geçen 20 yaşındaki gence iki araç çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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