Fatih'te makas atarak seyreden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Fatih'te makas atarak seyreden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Fatih\'te makas atarak seyreden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Fatih'te makas atarak seyreden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı Fatih'te makas atarak seyreden ve direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı.

19.02.2024 23:06
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Fatih'te makas atarak seyreden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te makas atarak seyreden ve direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Fatih Edirnekapı Rami Caddesi üzerinde Edirnekapı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GTV 197 plakalı araç, makas atarken refüje çarparak ters döndü. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Muhittin Demir hafif şekilde yaralandı. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen araç ise çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te makas atarak seyreden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te makas atarak seyreden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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