Fatih\'te Market Sahibi Hırsızı Copla Dövdü

Fatih'te market sahibi, kendisini gasp etmek için döner bıçağı çeken hırsızı copla dövüp, kovaladı. Yaşanan kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay cumartesi akşamı saat 21.00'da Fatih Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre Şaban Kar, marketinde oturduğu esnada yabancı uyruklu hırsız, müşteri gibi içeri girdi.
Hırsız şüphelisini copla dövüp, kovaladı
Şaban Kar'dan para ve yiyecek isteyen hırsız, yanındaki döner bıçağını çıkararak Kar'ı tehdit etmeye başladı. Şaban Kar, hırsız şüphelisinin boş anında yanında copla, şüphelinin kafasına vurdu. Kar, daha sonra dışarı çıkarak kaçmak isteyen şüpheliyi yakalamaya çalıştı.
"Müşteri gibi içeri girdi"
Şüpheliyi yakalayamayan Şaban Kar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşadığı anları anlatan Kar, "Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında marketteydim. Müşteri gibi içeri girdi. Para istedi, para vermek istemedim. Başka şeyler istedi vermek istemedim. Arkasından bana döner bıçağı çekti. Beni tehdit etti, ciddi anlamda tehditler savurdu. Benim kaybedecek kimsem yok diye. Ben onun boşluğa düştüğü anda benim elimin altında da cop vardı. Ben onun kafasına bir tane vurdum" dedi.
"Onun elinde döner bıçağı benim elimde cop"
Hırsız şüphelisinin elinde döner bıçağı olduğunu söyleyen Kar, "Kafasına aldığı darbenin etkisiyle kaçmaya çalıştı, ben onu kovalamaya başladım, sokağa doğru kaçmaya başladı. Onun elinde döner bıçağı benim elimde cop, ben ona yetiştikçe vurmaya çalıştım. O durmayıp, hızlı koşuyordu. Bir 400 - 500 metre kadar ben onu kovaladım. Yakalayamadım maalesef kaçtı. Olaydan sonra polisi aradım, polis geldi. Eşkali bilinen kişiydi. Adamın aranması varmış. Yabancı uyruklu çıktı. Polisler onu arıyormuş bundan öncede bir, iki olaya daha karışmış. Polisler biz onu arayacağız, dediler. Ben karakola gidip şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.
Olay sonrası güvenlik kamerasına yansıdı
Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde market sahibinin, hırsız şüphelisini elinde copla kovaladığı görülüyor. Polis ekiplerinin yabancı uyruklu şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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