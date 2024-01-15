Fatih\'te metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Fatih'te gece saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan 2 katlı metruk bina itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 04.00 sıralarında Fatih Dervişali Mahallesi Astarcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk haldeki bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre itfaiye ekipleri yangının bulunduğu sokağa ulaşmaya çalışırken sokakların darlığı ve uygunsuz araç parkları nedeniyle bir hayli zorluk çekti. Bu esnada alevler binanın her yerini sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Alev alev yanan binanın boş olması nedeniyle yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, metruk binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL