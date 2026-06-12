Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

12.06.2026 11:42
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Fatih'te 3 motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı, görüntüler güvenlik kamerasında.

Fatih'te sabah saatlerinde 3 motosikletin karıştığı ve 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Fatih İsmetpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 MT 3573 ve 41 ASK 298 plakalı motosikletler, Sofular Caddesi'nden yola çıkan 34 DOS 187 plakalı başka bir motosikletle çarpıştı. 1'i ağır 5 kişi kaza sebebiyle yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 motosikletten ikisi kullanılamaz hale geldi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı ve sonrası bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 34 DOS 187 plakalı motosikletin kontrolden çıkıp 41 ASK 298 plakalı motosiklete çarptığı ardından kazayı duyan vatandaşların yardım için koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Haydaroğlu Mehmet Haydaroğlu:
    böyle şeyler olacaktır tabi şehirde hız arttığı zaman insanlar da değişiyo birbirlerine saygı kalmıyo 0 0 Yanıtla
  • Şahabettin Kara Şahabettin Kara:
    vay be 3 motosiklet birden çarpışmış 5 yaralı var işte böyle oluyor işte trafikte kimse kimseyi düşünmüyo her biri kendi hızında gidiyo yaşlılar bunları anlıyo ama gençler umursamıyo hep böyle olacak 0 0 Yanıtla
  • Gürkan Yeşilova Gürkan Yeşilova:
    sabah erkesi bu saatlerde motosiklet sürülmez ya hiç mi trafik kuralı kalmadı ülkede bunu bi düzenlemeleri lazım 0 0 Yanıtla
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