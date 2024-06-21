Fatih'te Motosiklet Kazası: Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te Motosiklet Kazası: Kadın Ağır Yaralandı

Fatih'te seyir halinde olan bir motosiklet, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi hafif yaralanırken, kadın ise ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

21.06.2024 23:17
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Fatih'te seyir halinde giden motosiklet, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Olayda motosikletteki 2 kişi hafif yaralanırken, kadın ise ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yeşil ışıkta ilerleyen seyir halindeki 34 GTR 209 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Ö., kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Olayda yaya kadın, ağır yaralanırken sürücü Yusuf Ö. ve motosikletteki bir diğer kişi ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Motosiklet Kazası: Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika

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