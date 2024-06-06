Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırıda aracın içi kameraya yansıdı

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Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırıda camları tuzla buz olan aracın içi kameraya yansıdı.

Fatih Topkapı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmenine aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlenmiş, taksiden inen bir şahıs, Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş etmişti. Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralan Durmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları ise kameraya yanmıştı.

Aracın camları tuzla buz oldu

Silahlı saldırganın defalarca kez ateş açtığı aracın camları tuzla buz oldu. Hasar gören aracın içi kameraya yansıdı. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından delik deşik olan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - İSTANBUL