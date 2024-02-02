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Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan şüpheli tutuklandı

Fatih\'te \'Ramazan hoca\' olarak tanınan şüpheli tutuklandı

Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay İstanbul'da meydana geldi.

02.02.2024 17:56
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Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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