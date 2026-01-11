Fatih'te istinat duvarı çöktü - Son Dakika
Fatih'te istinat duvarı çöktü

Fatih\'te istinat duvarı çöktü
11.01.2026 19:49  Güncelleme: 19:56
Fatih'te etkili olan sağanak yağış sonucu bir istinat duvarı yıkıldı. Olay sırasında sokakta kimsenin olmaması, olası bir felaketi önledi. Hatalı park eden bir tur otobüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmalarına engel oldu.

Fatih'te sağanak yağışın etkisiyle bir istinat duvarı sokağa yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatalı park yapan tur otobüsü nedeniyle zor anlar yaşadı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Albayrak Sokak üzerindeki bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkıldığı sırada sokaktan geçen kimse olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın yıkıldığı noktada alanın güvenliğini sağladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Belediye ekipleri ise, sokağa dökülen moloz ve ağaç parçalarını olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, ihbar üzerine sokağa gelen itfaiye aracı hatalı park yapan bir tur otobüsü nedeniyle manevra almakta zorluk yaşadı. Yaşanan o anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

