Fatih'te Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Fatih'te bir apartmanın giriş kapısına silahla ateş edip kaçan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Fatih Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş kapısına 19 Mayıs günü silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahısların olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak uzaklaştıkları belirlendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 23 Mayıs günü Esenler'de ikamet adreslerine Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyon ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ş.A. (23) birlikte hareket eden M.F.K. (21) ve S.C.G. (20) isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüpheliler '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL