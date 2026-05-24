Fatih'te Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

24.05.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te apartmana ateş eden 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

İstanbul Fatih'te bir apartmanın giriş kapısına silahla ateş edip kaçan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Fatih Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş kapısına 19 Mayıs günü silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahısların olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak uzaklaştıkları belirlendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 23 Mayıs günü Esenler'de ikamet adreslerine Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyon ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ş.A. (23) birlikte hareket eden M.F.K. (21) ve S.C.G. (20) isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüpheliler '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:58:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Fatih'te Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.