Fatih'te Temizlik Yaparken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Fatih'te Temizlik Yaparken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

31.05.2026 23:28
Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir kadın, iddiaya göre temizlik sırasında 5'inci kattan dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Canbaziye Mektebi Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova (43), iddiaya göre temizlik yapmak için çıktığı camda dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bina boşluğuna düşen kadın, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Novruzova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkmenistan, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

