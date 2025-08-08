Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 45 Bin Madde Ele Geçirildi

Fatih'te polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 2 şüphelinin taşımış olduğu çuval içerisinde 45 bin 650 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Uyuşturucunun imal ediği adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ağustos tarihinde Fatih Cibali Mahallesi Şeyh İlahi Sokak üzerinde şüpheli E.Ö. ve M.Ş.'nin taşımış oldukları çuval içerisinde arama yapıldı. Çuval içerisinde yapılan aramada 45 bin 650 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen kapsül ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde, söz konusu kapsüllerin imal edildiği Nişanca Mahallesi Katip Mektebi Sokak'ta bulunan imalathanenin tespit edilmesi üzerine imalathaneye operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada ise, 82 kilogram Lyrica hap, 256 kilogram 5 milyon 120 bin hap üretebilecek pregabalin ham madde, 29 kilogram boş kapsül, 2 adet kompresör, 1 adet hap dolum makinası, 1 adet elektronik terazi, 8 bin 700 adet boş plastik kutu ve 3 bin 700 adet boş plastik kapak ele geçirildi.

Olay ile ilgili iş yerini kiralayan şüpheli S.T. karakola gelerek teslim olurken, olay yerinde bulunan Suriye uyruklu şüpheli E.E. yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili yakalanan şüpheliler E.E, M.Ş., E.E. ve S.T. gözaltına alındı. - İSTANBUL