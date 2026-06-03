Fatih\'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Şehit Pilot Mahmut Nedim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırdı. Mahallede yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL