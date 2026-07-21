Fatih'te Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Fatih'te Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Fatih\'te Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı
21.07.2026 10:55
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Fatih'te bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, saat 08.45'te Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Musannif Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre bilinmeyen bir nedenle apartmanda çıkan yangın, binanın tamamını sardı. Yangının çıktığını gören vatandaş, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, yangının çıktığı bina ve bitişiğindeki binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acil Durum, Ali Kuşçu, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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