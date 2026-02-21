Fatsa\'da Balkon Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Evkaf Mahallesi'nde sahur vaktinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Emrah Uflaz (42), ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Uflaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU