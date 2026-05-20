Fatsa'da Dev Heyelan: 400 Dönüm Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatsa'da Dev Heyelan: 400 Dönüm Etkilendi

Fatsa\'da Dev Heyelan: 400 Dönüm Etkilendi
20.05.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen heyelan, 400 dönüm arazide hasara yol açtı; vatandaşlar zor durumda.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yağışların ardından yaşanan ve tahmini 400 dönüm alanı etkileyen dev heyelan, havadan görüntülendi. Toplamda yaklaşık 400 dönümlük arazide hasar meydana gelirken, vatandaşlar heyelan nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini, ailenin mezarlarının kaybolduğunu ve evlerinin tehlike altında olduğunu söyledi.

Fatsa ilçesine bağlı Bahçeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde, bölgede günlerdir etkili olan yağışların ardından bir fındık bahçesinde toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kayan toprak kütlesi, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

Heyelanla birlikte fındık bahçeleri zarar görürken, bir evin altında toprak boşaldı, bir ahır zarar gördü, mezarlıklar ve yollar kayboldu. Vatandaşların bahçelerinde bulunan sınırlar da heyelan nedeniyle ortadan kalktı. Vatandaşlar, evlerinin de tehlike altında olduğunu belirtirken, bazı evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

"12 dönüm yerim gitti"

Mustafa Duru isimli vatandaş, "Yağmurdan sonra geldi, devamlı uçtu, yapacak bir şeyimiz yok. Ahırım gitti, 12 dönüm yer gitti, alt tarafta önceden zarar gören 9 dönüm yer var" dedi.

"Korkunç bir durum"

Mahalle sakini Eren Atasoy, "Biz de sabah öğrendik, gerçekten korkunç bir durum. Gelirken maden bölgesinden geçtik, buranın da alt taraflarında ufak çatlamalar görüyoruz. Umarım daha büyük bir felakete neden olmaz, bu doğal afetin ötesinde bir durum, Karadeniz Bölgesi son günlerde yağışlardan sonra ciddi heyelan tehlikesi altında. Umarım Karadeniz'deki maden projelerinden de vazgeçerler" diye konuştu.

"Annemin mezarı kayboldu"

Mahalle sakini Hasan Kofraz, heyelan nedeniyle büyük hasarın olduğunu ve aile mezarlarının kaybolduğunu belirterek, "Büyük bir hasar var, sınırlarımız kayboldu. Bahçe yolumuz, yaklaşık 50 dönüm yer kaydı, bahçe yolumuz yaklaşık 1 kilometre aşağı gitti. Allah'tan gelene razıyız. Mezarlığımız kayboldu, annemin mezarı kayboldu, bazı evler boşaltıldı, ne varsa dereye toplandı. Halen de kaymaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Heyelan evime 15 metre yaklaştı"

Heyelanın evine 15 metre kadar yaklaştığını ve annesinin mezarının kaybolduğunu ifade eden Mustafa Kofraz ise, "Çok büyük afet. Bu olay 4 gün önce başladı, bugün ise sabah saatlerinde büyük bir heyelan oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan, bölgede ekiplerin incelemeleri devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afet, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da Dev Heyelan: 400 Dönüm Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:04:01. #7.12#
SON DAKİKA: Fatsa'da Dev Heyelan: 400 Dönüm Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.