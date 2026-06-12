Fatsa\'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Güvercinlik Mahallesi Mazhar Yerebasmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (40) idaresindeki 55 ANJ 24 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 52 AGK 629 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüs sürücüsü E.Ö. ile park halindeki araçta bulunan C.Ç. (51) ve Ç.Ç. (25) yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halinde bulunan 34 FEJ 653 plakalı kamyona da çarptı. Kazada minibüs, otomobil ve kamyonda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan C.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU