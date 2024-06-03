Fatsa\'da Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tiryakioğlu yönetimindeki 52 AE 1207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarında bulunan yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Tiryakioğlu'nun cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tryakioğlu, Fatsa Orta Büyük Camide dün cenaze namazı kılınmasının ardından Tepecik Mahallesinde toprağa verildi. - ORDU
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