Faturasız Akaryakıt Satışıyla Yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu faturasız akaryakıt satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.C. isimli şahsın batı illerinden temin ettiği faturasız akaryakıtları araç içerisine yerleştirilen özel yakıt tankları ve bidonlar ile Ordu'nun çeşitli noktalarında sattığını tespit etti. Takibe alınan şüpheli şahıs, yürütülen operasyon sonucu satış yaparken suçüstü yakalandı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada yetkisiz olarak satışı yapılan ve faturasız olduğu tespit edilen 1 adet 500 litrelik yakıt tankı, 6 adet 60 litrelik jelikan bidon, 1 adet akaryakıt ikmalinde kullanılan pompa düzeneği ve 250 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi.

K.C. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, akaryakıt ve diğer malzemelere ise el konuldu. - ORDU