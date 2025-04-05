Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 4 kişini öldüğü kaza anı kamerada
İSTANBUL - Pendik'te, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, gişelerde duran TIR'ın arkasından hızla gelen Hyundai marka otomobilin kontrolünü kaybederek TIR'ın altına girdiği anlar görüntülendi.
Feci kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Feci Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?