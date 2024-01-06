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Feci kaza kamerada: Hayatını kaybeden gencin otomobili hurdaya döndü - Son Dakika
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Feci kaza kamerada: Hayatını kaybeden gencin otomobili hurdaya döndü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç sürücünün otomobili, KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin tıra yüksek süratle çarptığı ve adeta hurdaya döndüğü anlar yer aldı.

Feci kaza kamerada: Hayatını kaybeden gencin otomobili hurdaya döndü
06.01.2024 - 22:54,
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28 yaşındaki genci hayattan koparan feci kaza kamerada

Hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetmişti o kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SAKARYA - Yaklaşık bir buçuk ay önce Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda 28 yaşındaki genci hayattan koparan feci kaza KGYS kameralarına yansıdı. Sürücüsünün hayatını kaybettiği ve adeta hurdaya dönen otomobilin, tıra ok gibi saplandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza, yaklaşık bir buçuk ay önce Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında meydana gelmişti. 28 yaşındaki sürücü Fırat Baykal'ın kontrolündeki 54 HR 425 plakalı otomobil, F.A. idaresindeki 34 ABY 314 plakalı tıra çarpmıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Fırat Baykal, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Feci kaza, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Akyazı istikametine doğru ilerlemekte olan Fırat Baykal kontrolündeki otomobilin, ışıklı kavşakta Erenler yönüne doğru geçmek isteyen tıra yüksek süratle çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Feci kaza kamerada: Hayatını kaybeden gencin otomobili hurdaya döndü - Son Dakika


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