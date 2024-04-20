Feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç, otobüs durağına çarptı,1'i ağır 3 yaralı
ANKARA - Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, otobüs durağına çarptı. Kameralara da yansıyan kazada biri ağır toplam 3 kişi yaralandı.
Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücü F.Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobili, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan F.K. ile diğer iki yaralı G.Ç. ile K.M., ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"Üç kişiyi ezmiş"
Kazayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Fatih Özoğlu: "Bir araç hızla gelip, ilerideki durağa girmiş. Üç kişiyi ezmiş. İçlerinden birisi ağır yaralıymış, yoğun bakım servisine almışlar. Bizim de aracımız da hasar oluştu. Sorasında sağlık ekipleri geldi. Yaralıları hastaneye götürdüler. Sürücüyü gördüğümde oturuyordu. Telaşlı bir haldeydi kazanın şoku sebebiyle" dedi.
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