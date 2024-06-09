Feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Furkan Y. yönetimindeki otomobil, Balkar Beldesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye Avcı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Avcı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.06.2024 11:28
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Furkan Y. idaresindeki 05 ADG 261 plakalı otomobil, Balkar Beldesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye Avcı'ya (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna düşen yaşlı kadın ağır yaralandı. Saniye Avcı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Furkan Y. ise ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, Gölbaşı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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